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Рєзніков про ймовірність ескалації: можуть називати різні дати і сценарії - армія готова

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 11:06
Рєзніков про ймовірність ескалації: можуть називати різні дати і сценарії - армія готова Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність ескалації конфлікт на сході України невисока. Проте, за його словами, українська армія готова до будь-яких сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час виступу в Раді.

"Вкотре наголошую. Зараз можуть озвучуватися різні дати якихось подій і різні сценарії. Усі ці сценарії українська армії прорахувала і готова до них. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку", - заявив міністр.

Рєзніков додав, що Збройні Сили України та правоохоронні органи проходять постійні навчання та готові відстоювати державну цілісність та суверенітет.

"Наші зусилля сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність. Скажімо зараз у різних регіонах тривають навчання Збройних Сил України "Заметіль-2022". Низку навчань вже провели органи системи МВС. Постійно тренується Служба безпеки України", - підкреслив глава Міноборони.

Нагадаємо, зранку 18 лютого російські найманці 20 разів порушили режим припинення вогню на території Донбасу.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 13 лютого Росія розвернула масштабні воєнні навчання в Чорному та Азовському морях, закривши для плавання акваторії.

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