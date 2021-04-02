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Резніков: посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію

Автор: Артур Родивилов

Єдиним варіантом змусити Росію припинити збройну агресію проти України є запровадження санкцій з боку світових країн. Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Резніков висловив свою позицію в ефірі телеканалу "Україна 24".

ВІН зазначив, що на сьогоднішній день єдиним варіантом врегулювання ситуації на Донбасі є політико-дипломатичний.

"Це посилення режиму санкції з боку всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів і Канади і Австралії, і інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною", - сказав Рєзніков.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. За його словами, російська армія готується до військових навчань в Брянську та окупованому Криму.

Крім того, українська розвідка заявила про готовність Росії до ескалації ситуації на Донбасі. Розвідники вважають, що Росія може перейти в наступ вглиб української території.

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