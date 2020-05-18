Резніков: керувати КПВВ на Донбасі буде держпідприємство

Для управління контрольними пунктами в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом створили окреме державне підприємство. Воно називається "Реінтеграція та відновлення".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Міністерство реінтеграції вже зареєструвало таке підприємство.

"І перше завдання цього держпідприємства - наші контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), які всі розрізнені з точки зору балансоутримувача, зібрати в одному місці для ефективного управління", - зазначив Рєзніков.

Він уточнив, що міністерство буде займатися питаннями освіти, охорони здоров'я, інфраструктури та соціальної політики щодо постраждалих територій.

"Але разом з цим завдання, в тому числі, - відновити території Донецької і Луганської областей, які підконтрольні сьогодні Україні і постраждали. А після того, як Україна вийде на кордони з Російською Федерацією, всю територію, яка розграбована і сьогодні тимчасово окупована, - частина Донецької і Луганської областей і Крим", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, українські прикордонники заявляють, що бойовики на Донбасі відмовляють у перетині лінії розмежування навіть при наявності особливих обставин. Зокрема, з 22 березня на окуповану територію не пропустили більше 20 осіб.

Відзначимо, в березні українська сторона у зв'язку з епідемією COVID-19 обмежила роботу КПВВ на Донбасі та на адміністративному кордоні з Кримом. Жителі непідконтрольних районів мають отримувати спеціальні дозволи.