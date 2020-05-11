ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть за особливих обставин

Новини » Надзвичайні події     11.05.2020 - 13:34
Бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть за особливих обставин
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

На Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування

Бойовики на Донбасі відмовляють українцям у перетині лінії розмежування навіть у разі наявності особливих обставин. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у своєму Facebook.

Так, на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Зокрема, пройти КПВВ можна лише за наявності окремого рішення командувача Об’єднаних сил.

Бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть за особливих обставин

"Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення командувача Об’єднаних сил. Більш як 20 осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в "сіру зону", - інформують у відомстві.

Прикордонники зазначають, що допомагали повернутися таким громадянам на контрольовану територію. Співробітники ДПСУ просять українців, які планують перетинати лінію розмежування, врахувати карантинні обмеження та дії представників окупованих територій.

У відомстві також звертають увагу, що на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Через продовження карантину до 22 травня обмеження на перетин лінії розмежування триватимуть й надалі - до окремого розпорядження.

Так, обмеження вводять наказом командувача Об’єднаних сил, і перетнути лінію розмежування можливо лише за його окремим рішенням при вагомих причинах гуманітарного характеру або за критичних життєвих обставин.

Вказано, що з 22 березня командувач ООС надав 283 таких індивідуальних дозволів, основну частину - 236 позитивних рішень - надали для перетину лінії розмежування в КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні рано говорити про відкриття контрольних пунктів пропуску на Донбасі, оскільки терміни прив'язані до карантину в Україні.

Як писало РБК-Україна, попри карантин Тристороння контактна група обговорює необхідність активізації підготовки до відкриття КПВВ у районі населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся