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"ДНР/ЛНР" спробують дестабілізувати роботу пунктів пропуску, - Мінреінтеграції

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 12:25
"ДНР/ЛНР" спробують дестабілізувати роботу пунктів пропуску, - Мінреінтеграції
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Окупанти спробують дестабілізувати роботу двох КПВВ

Окупаційні адміністрації окремих районів Донецької та Луганської областей спробують влаштувати протести і провокації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що найближчим часом за вказівкою російських кураторів очікуються спроби влаштувати на КПВВ імітаційні "акції протесту" і провокації.

"Аналіз даних показує, що метою цих провокацій буде дестабілізація роботи, в першу чергу, КППВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке", через які здійснюються поставки гуманітарної допомоги. Відповідальність за можливі наслідки лягає на керівників окупаційної російської влади", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона відзначає, що на консультаціях Контактної групи піднімалося питання відкриття КПВВ в Золотому Луганської області, однак так звана "ЛНР" концентрується на фабрикації фейкових сюжетів про нібито проблеми в роботі КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що поки рано говорити про відкриття контрольних пунктів пропуску на Донбасі, оскільки терміни прив'язані до карантину.

У березні українська сторона у зв'язку з епідемією COVID-19 обмежила роботу КПВВ на Донбасі. Жителі окупованих районів мають отримувати спеціальні дозволи на в'їзд і виїзд, який видається на розсуд командувача ООС.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ДНРЛНРпротестКПВВ
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