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Резников и министр обороны Испании опровергли заявления о наличии войск НАТО в Украине

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министры обороны Украины и Испании опровергли заявления о том, что войска НАТО воюют против российской армии в Украине, возникших в результате утечки секретных документов Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это абсолютная ложь, что в Украине есть войска НАТО", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ее украинский коллега Алексей Резников также подчеркнул, что эта информация ложна.

Отвечая на вопрос об утечке документа, он отметил, что в нем "многие данные, не соответствующие действительности и уже неактуальны".

Министр уверен, что США будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать этого в будущем". По его словам, Украина имеет "полное доверие к нашим американским союзникам", несмотря на утечку информации.

Министр обороны Испании отметила, что единство союзников по НАТО и Европейскому Союзу остается сильным, и Россия "не сможет его разорвать".

Напомним, на прошлой неделе произошла утечка американских военных документов США, значительная часть которых касается войны на территории Украины.

Позже стало известно, что в документе говорится об отправке 50 британских спецназовцев в Украину. В то же время, там не указано, где именно находятся эти силы и чем они занимаются.

После этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка секретных документов США является смесью правдивой и ложной информации.

Все подробности инцидента читайте в материале РБК-Украина.

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