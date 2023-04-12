Резников и министр обороны Испании опровергли заявления о наличии войск НАТО в Украине

Министры обороны Украины и Испании опровергли заявления о том, что войска НАТО воюют против российской армии в Украине, возникших в результате утечки секретных документов Пентагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Это абсолютная ложь, что в Украине есть войска НАТО", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Ее украинский коллега Алексей Резников также подчеркнул, что эта информация ложна.
Отвечая на вопрос об утечке документа, он отметил, что в нем "многие данные, не соответствующие действительности и уже неактуальны".
Министр уверен, что США будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать этого в будущем". По его словам, Украина имеет "полное доверие к нашим американским союзникам", несмотря на утечку информации.
Министр обороны Испании отметила, что единство союзников по НАТО и Европейскому Союзу остается сильным, и Россия "не сможет его разорвать".
Напомним, на прошлой неделе произошла утечка американских военных документов США, значительная часть которых касается войны на территории Украины.
Позже стало известно, что в документе говорится об отправке 50 британских спецназовцев в Украину. В то же время, там не указано, где именно находятся эти силы и чем они занимаются.
После этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка секретных документов США является смесью правдивой и ложной информации.
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