Резніков сумнівається у створенні Консультативної ради щодо Донбасу

Консультативна рада при Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі навряд чи буде в підсумку створена. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

На його думку, Консультативна рада не вигідна російській стороні.

"Вона буде робити вигляд, що це ми разом з європейцями винні. Що, власне, вже і відбувається. Вони бояться цієї Консультативної ради... Коли мене запитали під час засідання політичної групи про механізм узгодження і консультацій, я нагадав їм про Консультативну раду і побачив пекельний жах в очах. Тобто на публіку вони кажуть, що це добре, а під час переговорів йдуть в сторону", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що до ради не повинні входити військові, політики та державні службовці.

"Це мають бути представники найбільш затребуваних областей, які зацікавлені в тому, щоб реінтеграція відбулася", - зазначив віце-прем'єр.

Він допускає, що до контактної групи і чотирьох підгрупи могли б увійти п'ять осіб з Луганська і п'ять з Донецька. За його словами, вони мають бути патріотами України, щоб бути присутніми в мінському процесі.

"Ми довіряємо журналістській спільноті? Воно може висунути дві кандидатури - з Луганська і Донецька. Аналогічно з юристами і адвокатами. Правозахисниками. Вчителями. Культурологами. Зберіться і вирішите, кому ви довіряєте. Правильно було б подати президенту кілька кандидатур на кожну позицію, щоб він прийняв остаточне рішення", - зазначив Резніков.

Віце-прем'єр додав, що Консультативна рада не послабить позиції України в міжнародних судах, так як у представників окупованих територій не буде суб'єктності. При цьому рішення дорадчого органу будуть носити виключно рекомендаційний характер.

Відзначимо, минулого тижня в ході переговорів в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ російська сторона порушувала питання Консультативної ради.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні контактної групи був прийнятий протокол з пунктом про створення Консультативної ради, до складу якої мають увійти представники окупованих районів Донбасу. Пізніше представники України уточнили, що представники незаконних формувань "ДНР/ЛНР" не зможуть увійти до цього органу. Ця ідея була розкритикована в українському суспільстві.

А на початку квітня Москва звинуватила Францію і Німеччину у зриві ініціативи про створення Консультативної ради.