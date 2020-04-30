Кулеба: питання Консультативної ради щодо Донбасу піднімав тільки Лавров

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністри "нормандської четвірки" не обговорювали Консультативну раду

На переговорах у нормандському форматі питання Консультативної ради щодо Донбасу піднімав тільки глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про це за підсумками відеоконференції заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на відеоконференції предметно не обговорювали створення Консультативної ради.

"Мій колега Сергій Лавров підняв це питання і детально висвітлив російську позицію з цього приводу. Але ми це питання не обговорювали, ми тільки заслухали позицію російського колеги про Консультативну раду", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, на початку квітня МЗС Росії звинуватив Німеччину і Францію в зриві створення Консультативної ради за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

У березні на засіданні контактної групи був прийнятий протокол з пунктом про створення так званої Консультативної ради при ТКГ, до складу якої мають увійти представники окупованих районів Донбасу. Пізніше представники України уточнили, що бойовики і представники незаконних формувань "ДНР/ЛНР" не зможуть увійти до цього органу, а лише лідери громадянського суспільства і переселенці.