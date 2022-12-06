Резников рассказал, нужна ли дополнительная волна мобилизации в ВСУ

Активизировать призыв и набирать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент не нужно, поскольку количество личного состава достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире национального телемарафона.

"У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генерального штаба, все это на докладе было и под контролем верховного главнокомандующего ВСУ, но говорить сегодня, по состоянию на сейчас, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны", - заявил министр.

По словам Резникова, Вооруженным силам Украины сейчас нужно оружие. Речь идет об артиллерии, снарядах к ней, бронированных машинах, танках, самолетах.

"И партнеры знают наш перечень, чтобы наши девушки и парни могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем", - добавил министр.