Резніков розповів, за яким сценарієм має закінчитися війна в Україні

Війна в Україні не може закінчитися за "сирійським" та "корейським" сценарієм. Єдиний варіант – вірити у те, що Збройні сили України та весь сектор оборони здатні перемогти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю УП.
Аналізуючи сценарії закінчення війни, Резніков сказав, що бойові дії в Україні не можуть закінчитися за "корейським сценарієм", оскільки Росія ще в 2014 році упустила шанс заморозити збройний конфлікт.
При цьому Резніков вважає, що в Україні так само неможливий і "сирійський" сценарій.
Тому ми повинні з вами максимально бути у виграшній позиції завдяки відповідним рішенням, діям Збройних сил, продовженню озброєння від партнерів і вірі в те, що Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони здатні перемогти.
Нагадаємо, на думку експертів, війна в Україні може тривати в зимові місяці - це абсолютно ймовірно. Ми жодним чином не можемо виключити такого сценарію. Більше того, він стає все більш і більш імовірним, враховуючи розвиток ситуації на сьогодні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.