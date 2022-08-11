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Резніков розповів, за яким сценарієм має закінчитися війна в Україні

Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Війна в Україні не може закінчитися за "сирійським" та "корейським" сценарієм. Єдиний варіант – вірити у те, що Збройні сили України та весь сектор оборони здатні перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю УП.

Аналізуючи сценарії закінчення війни, Резніков сказав, що бойові дії в Україні не можуть закінчитися за "корейським сценарієм", оскільки Росія ще в 2014 році упустила шанс заморозити збройний конфлікт.

При цьому Резніков вважає, що в Україні так само неможливий і "сирійський" сценарій.

Тому ми повинні з вами максимально бути у виграшній позиції завдяки відповідним рішенням, діям Збройних сил, продовженню озброєння від партнерів і вірі в те, що Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони здатні перемогти.

Нагадаємо, на думку експертів, війна в Україні може тривати в зимові місяці - це абсолютно ймовірно. Ми жодним чином не можемо виключити такого сценарію. Більше того, він стає все більш і більш імовірним, враховуючи розвиток ситуації на сьогодні.

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