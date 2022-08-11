Резніков розповів, за яким сценарієм має закінчитися війна в Україні

Аналізуючи сценарії закінчення війни, Резніков сказав, що бойові дії в Україні не можуть закінчитися за "корейським сценарієм", оскільки Росія ще в 2014 році упустила шанс заморозити збройний конфлікт.

При цьому Резніков вважає, що в Україні так само неможливий і "сирійський" сценарій.

Тому ми повинні з вами максимально бути у виграшній позиції завдяки відповідним рішенням, діям Збройних сил, продовженню озброєння від партнерів і вірі в те, що Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони здатні перемогти.