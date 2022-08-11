Резников рассказал, по какому сценарию должна закончиться война в Украине

Анализируя сценарии окончания войны, Резников сказал, что боевые действия в Украине не могут закончиться по "корейскому сценарию", поскольку Россия еще в 2014 году упустила шанс заморозить вооруженный конфликт.

При этом Резников считает, что в Украине так же невозможен и "сирийский" сценарий.

Поэтому мы должны с вами максимально быть в выигрышной позиции благодаря соответствующим решениям, действиям Вооруженных сил, продолжению вооружения от партнеров и вере в то, что Вооруженные силы Украины, весь сектор безопасности и обороны способны победить.