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Резников провел переговоры с главой Минобороны Словакии: что обсудили

Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь и министр обороны Украины Алексей Резников (mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со словацким коллегой Ярославом Надем. Одной из тем обсуждения стала модернизация артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

По данным ведомства, министры также обсудили эксплуатацию артиллерийского вооружения, обучение наших воинов и расширение программ подготовки для разных военных специальностей.

Чиновники провели встречу с украинскими военными и узнали об опыте использования западного вооружения, в том числе словацкого, на поле боя. Надь отметил героизм и дух бойцов ВСУ.

"Словакия поддерживает украинское войско так, насколько это возможно. Как министр обороны приложу максимум усилий, чтобы артиллерийские системы совершенствовались, ведь мы тоже изучаем предоставленную вами информацию с фронтов войны. Это правда, что лучший тест или испытание - это поле сражения. Желаю всем украинским воинам сил, мужества и верю, что Украина победит", - заявил словацкий министр.

При этом Резников наградил Надя медалью "За развитие военного сотрудничества".

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 31 марта, в Украину с визитом прибыл министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он пообещал, что его страна нарастит производство боеприпасов для передачи нашей стране.

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