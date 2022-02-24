РФ закрила двері політичного рішення, - генсек НАТО

"Ми попереджували, що буде вторгнення. Те, що сталося цього ранку - наші розвідки прогнозували і закликали РФ до дипломатії. Росія, попри всі заклики і санкції, вирішила вторгнутися в Україну. Ми готувалися, посилили присутність на сході і на повітрі, і на морі, і найближчі дні і місяці буде більше. Це дасть нашим військовим більше сили для відповіді. Ми готові. Те, що ми робимо, - це охорона. Ми хочемо уникнути конфлікту. Ми стукались до РФ місяцями, але РФ не сприймала серйозно наші заклики, вони щодня посилювали присутність. РФ закрила двері політичного рішення", - заявив Столтенберг.