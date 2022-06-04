RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рєзніков закликав Євросоюз створити трастовий фонд для України

Фото: міністр оборони України Олексій Рєзніков (t.me/OP_UA)
Автор: Іван Носальський

Євросоюзу необхідно створити трастовий фонд. З його допомогою всі охочі країни ЄС зможуть надавати військову підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Рєзнікова під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022.

"Є держави, наприклад, Люксембург, які готові інвестувати у безпеку - допомагати Україні. Але вони не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд у Європі, і це може стати наступним кроком", - наголосив голова оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський генерал Девід Болдуїн, який також є командиром Нацгвардії Каліфорнії, закликав союзників України якнайшвидше передати ЗСУ винищувачі.

Також ми писали, що США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень тривали активні обговорення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України