Резніков взяв участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС: перші подробиці

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу. Зокрема, він поінформував колег про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рєзнікова в Twitter .

"Взяв участь у неформальній зустрічі керівництва ЄС і міністрів оборони. Поінформував главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля і колег про поточну ситуацію на полі бою, наше бачення майбутньої співпраці в рамках Спільної політики безпеки і оборони ЄС", - розповів Резніков.

Також він зазначив, що в ході зустрічі назвав актуальні пріоритети українців для досягнення повної деокупації територій України.

Варто зауважити, що зустріч глав Міноборони країн ЄС проходить сьогодні, 30 серпня, в Празі. Там, зокрема, обговорюється військова допомога Україні.