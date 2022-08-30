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Резніков взяв участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС: перші подробиці

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Вівторок 30 серпня 2022 16:34
Резніков взяв участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС: перші подробиці Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу. Зокрема, він поінформував колег про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рєзнікова в Twitter.

"Взяв участь у неформальній зустрічі керівництва ЄС і міністрів оборони. Поінформував главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля і колег про поточну ситуацію на полі бою, наше бачення майбутньої співпраці в рамках Спільної політики безпеки і оборони ЄС", - розповів Резніков.

Також він зазначив, що в ході зустрічі назвав актуальні пріоритети українців для досягнення повної деокупації територій України.

Варто зауважити, що зустріч глав Міноборони країн ЄС проходить сьогодні, 30 серпня, в Празі. Там, зокрема, обговорюється військова допомога Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що друга зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" пройде 8 вересня 2022 року.

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