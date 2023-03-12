США готовы передать Греции 300 Bradley на замену БМП-1 и М113 для Украины, - СМИ

США готовы передать Греции 300 боевых бронированных машин M2A2 ODS Bradley (TOMA) взамен БМП-1 и М113, которые страна предоставляет для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ptisi Diastima .

По данным издания, БМП должны передать в хорошем состоянии, поэтому их можно будет относительно быстро интегрировать в моторизованные маневренные подразделения греческой армии.

Отмечается, что США рассчитали сумму, необходимую на проведение заводской проверки и полного восстановления рабочего состояния Bradley . Эта сумма составляет около 1 млн евро за один БМП, или примерно 300 млн евро за все 300 машин. Вероятно, из этой суммы будет вычтена стоимость оборудования, которое Греция направила в Украину.

Издание сообщает, что 300 M2A2 Bradley удовлетворят только часть огромных потребностей БМП для Греции. Вероятно, США не остановятся на поставках M2A2, а будут продолжать поставлять больше Marder 1A3 и M2A2 Bradley. При этом большинство из них будут попадать в Украину.

Напомним, Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП Marder, чтобы страна передала Украине боевые машины пехоты более старого образца.

Также недавно Греция предоставила Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.