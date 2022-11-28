Резников сообщил, сколько женщин погибло на войне с начала вторжения

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибла 101 украинская женщина-военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

Министр добавил, что в июле в Вооруженных силах было 38 629 женщин. Он констатировал, что динамика увеличения является существенной.

Он сообщил, что 50 женщин уже отмечены государственными наградами, имеют звание Героев Украины посмертно. Министр добавил, что в Вооруженных Силах Украины проходят службу 59 786 женщин. Из них 41 000 - это военнослужащие, а 19 тысяч - это гражданские работники. На передовой участвуют около 5 тысяч женщин.

Напомним, в августе главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны России погибли около 9 тысяч украинских военнослужащих.

Кроме того, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что самый большой пик потерь украинских военных был в мае.

В сентябре глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что за шесть месяцев полномасштабной войны России против Украины наше государство потеряло десятки тысяч своих защитников погибшими и ранеными.

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