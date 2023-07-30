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Резников о производстве дронов: в Украине настоящий бум

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Воскресенье 30 июля 2023 19:21
Резников о производстве дронов: в Украине настоящий бум Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает РБК-Украина.

"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.", - заявил он.

По словам министра, в прошлом году по инициативе Минобороны правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Резников отметил, что теперь вместо двух лет процедура ввода в эксплуатацию изделий достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов.

Кроме того, он отметил, что недавно в Украине урегулировали вопрос доходов для украинских поставщиков сектора обороны и теперь у них одинаковые права с иностранцами.

Армия дронов

Благотворительная инициатива United 24 вместе с Минцифры и Генштабом ВСУ создала проект, который собирает средства для закупки дронов для украинских военных.

Также в рамках проекта удалось подготовить уже более 10 тысяч операторов беспилотников.

Благодаря проекту "Армия дронов" удалось приобрести 12 беспилотников украинского производства для военных, находящихся на передовой в Донецкой области.

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Алексей Резников Война России против Украины
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