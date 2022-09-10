Резніков про переговори з РФ: на Заході будуть охочі "зберегти обличчя Кремля"

Двері для дипломатії і переговорів з РФ на Заході не закриті навіть після військових злочинів російської армії в Україні. Деякі країни Європи хочуть і далі торгувати з агресором, маючи залежність від газу з РФ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Вести з росіянами відкриті переговори поки "не модно", але з часом на заході будуть прихильники підходу, який дозволить"зберегти обличчя Кремля". Втім, міністр переконаний, що при будь-якому акті капітуляції, який Україна свого часу прийме від Росії, військових злочинців і політиків, які віддають злочини накази, чекає трибунал і майбутній "Нюрнберг", навіть якщо судитимуть заочно або посмертно.
За словами міністра, якщо Україна і буде говорити про модель завершення цієї війни з нашою перемогою, то тільки з серйозними партнерами і серйозним розумінням архітектури безпеки для України в подальшому.
"Ми не віримо росіянам, і не будемо їм вірити, хто б не очолював Кремль завтра. Тому єдина річ, яка може збалансувати цю зневіру (а це на покоління, наші з вами правнуки будуть пам'ятати, хто такі росіяни і не будуть їм вірити) – це архітектура безпеки, гарантована серйозними партнерами: Великобританія, США, країни Євросоюзу, Туреччина. Система безпеки архітектури, в яку ми з вами повіримо, на відміну від Будапештського меморандуму", - резюмував Резніков.
Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українське суспільство не піде на поступки і не шукатиме вихід для Москви.
Також радник глави ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії.
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