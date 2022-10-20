Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и заверил в эффективной работе ПВО

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Уверил в эффективности работы ПВО и ПРО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Залужного.