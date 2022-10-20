ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и заверил в эффективной работе ПВО

Новина українською →
Четверг 20 октября 2022 10:52
Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и заверил в эффективной работе ПВО Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВС Украины (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Уверил в эффективности работы ПВО и ПРО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Залужного.

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", - отметил Залужный.

Стоит отметить, что по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и заверил в эффективной работе ПВО

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по мнению военачальников, война в Украине может продолжаться и в следующем году.

Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины, среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет