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У Резникова объяснили, почему получение Patriot важно: очень плохая новость для россиян

Новина українською →
Киев, Среда 19 апреля 2023 16:08
У Резникова объяснили, почему получение Patriot важно: очень плохая новость для россиян Фото: в Минобороны объяснили, почему получение Patriot важно (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Мария Кучерявец

Получение ЗРК Patriot важно для Украины. Поскольку эти системы помогут защищать наши города, критическую инфраструктуру, а также лучше прикрывать войска на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра обороны Алексея Копытько.

При этом он подчеркнул, что Patriot не является "панацеей".

"Чем больше систем ПВО/ПРО сможет прикрыть наши города и критическую инфраструктуру, тем больше систем сможет высвободиться для прикрытия войск. МиГи, Patriot и другие штуки расширят наши возможности, усложнят задачи для врага. Это очень плохая новость для россиян", - отметил Копытько.

По его словам, получение этих систем является прорывом, потому что создает возможности, которых у нас раньше не было.

"Плюс степень взаимосовместимости запредельная. В этих условиях "финский сценарий" вступления в НАТО является единственным разумным решением", - добавил Копытько.

Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Добавим, по словам первого заместителя главы Минобороны Александра Павлюка, Украина получила Patriot от США, Германии и Нидерландов.

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