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Италия и Франция закупят Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T

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Рим, Суббота 28 января 2023 10:15
Италия и Франция закупят Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T Фото: Украина закупит 700 ракет для системы ПВО SAMP-T (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Италия и Франция договорились закупить 700 зенитных ракет для комплекса противовоздушной обороны SAMP-T, который готовятся передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание l'Opinion.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в пятницу, 27 января, посетил Рим, где встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. По данным издания, главы Минобороны обсудили передачу Украине ЗРК SAMP-T, известный как Mamba.

Министры также договорились закупить для Украины 700 зенитных ракет Aster-30 на сумму около 2 млрд евро.

Французский министр подтвердил визит в Рим, а также то, что среди тем переговоров была Украина.

"Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в том числе в сфере противовоздушной обороны", - написал Себастьян Лекорню в своем Twitter.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Франция и Италия близились к завершению соглашения о передаче Украине системы ПВО ЗРК SAMP-T.

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