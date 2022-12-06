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Резников о падении ракеты в Молдове: есть несколько версий, но подождем расследования

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина будет ждать результатов расследования падения ракеты на территории Молдовы, которое проводят местные правоохранители. При этом уже есть несколько версий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Я не хочу на опережение говорить. У меня есть представление, но всегда есть несколько версий. Мы подождем результаты расследования наших коллег из Молдовы. Нам нечего скрывать, у нас полная самооборона, мы тоже применяем ракеты, чтобы сбивать воздушные цели. Поэтому все может быть. Мы поделимся нашими выводами с молдавскими коллегами. Главное, что ни у кого нет к нам претензий", - заявил он.

При этом премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сегодня рассказала, что фрагменты ракеты, которые упали на территории страны, являются разгонным блоком, они не содержали взрывчатых веществ.

Напомним, 5 декабря во время массированного обстрела Украины Россией на территорию Молдовы упала ракета.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к инциденту точно имеет отношение Российская Федерация.

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