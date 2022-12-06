Резников о падении ракеты в Молдове: есть несколько версий, но подождем расследования

Украина будет ждать результатов расследования падения ракеты на территории Молдовы, которое проводят местные правоохранители. При этом уже есть несколько версий.

"Я не хочу на опережение говорить. У меня есть представление, но всегда есть несколько версий. Мы подождем результаты расследования наших коллег из Молдовы. Нам нечего скрывать, у нас полная самооборона, мы тоже применяем ракеты, чтобы сбивать воздушные цели. Поэтому все может быть. Мы поделимся нашими выводами с молдавскими коллегами. Главное, что ни у кого нет к нам претензий", - заявил он.

При этом премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сегодня рассказала, что фрагменты ракеты, которые упали на территории страны, являются разгонным блоком, они не содержали взрывчатых веществ.