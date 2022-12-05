На территории Молдовы упала ракета

В ходе российской ракетной атаки по Украине 5 декабря упала ракета на территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noi.md .

По данным местного Министерства внутренних дел, ракета упала возле города Бричаны. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции.

"Район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы", - говорится в сообщении.

Фото: ракета упала на севере Молдовы (t.me/Noi_md)

Молдавские силовики добавили, что усилили контроль в приграничных участках на севере страны в связи с российскими ударами по Украине. Ракету выявили на территории сада.

Отметим, Бричаны находятся на границе с Черновицкой областью.

Обновлено от 16:28

Министерство обороны Молдовы сообщает, что в Бричаны направили группу инженеров Национальной армии для обследования местности.