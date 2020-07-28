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Резніков відреагував на заяву Кремля про "гаранта перемир'я"

Вівторок 28 липня 2020 19:32
Резніков відреагував на заяву Кремля про "гаранта перемир'я"
Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)
Автор: РБК-Україна

За словами Олексія Резнікова, збройні формування "ЛДНР" є складовою першого і другого армійських корпусів військових формувань Росії

Російська Федерація не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму "тиші", щоб не демонструвати, що вона насправді має пряме відношення до гібридної війни на Донбасі. Всі збройні формування "Л/ДНР" є складовою першого і другого армійських корпусів військових формувань Росії.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час онлайн дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Я б хотів звернути увагу поважної аудиторії, що висловлювання пана, на якого ви посилаєтесь (прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова - ред.), вони адресовані в першу чергу не Україні. Вони, насамперед, адресовані суспільству в Російській Федерації, безпосередньо всередині", - заявив він.

При цьому він додав, що заяви Пєскова адресовані народам країн Європейського союзу та інших країн.

"Тому що вони намагаються переконати, що санкції потрібно з них знімати, тому що вони нібито не є учасниками цього міжнародного військового збройного конфлікту... Вони не можуть нести відповідальність за дотримання режиму тиші і за це перемир'я. Я хотів би уточнити, вони не можуть, а вони не хочуть цього робити саме для того, щоб не демонструвати, що вони насправді мають пряме відношення до цієї гібридної війни", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі, оскільки нібито не є стороною конфлікту.

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