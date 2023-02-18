В Германии сказали, когда танки Leopard 2 окажутся в Украине

Сегодня, 18 февраля, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассчитывает поставить танки Leopard 2A6 в Украину в последнюю неделю марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Несмотря на то, что Писториус ожидал, что больше стран согласится предоставить танки Украине, он заявил, что если добавить немецкие танки, танки Abrams из США и танки Challenger из Великобритании, то это очень много.

"У нас огромное количество, но мы все еще работаем над большим количеством (Leopards – ред.)", – сказал министр обороны.

Писториус сообщил, что Германия рассчитывает поставить танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта, причем "стабильная поставка танков в течение следующего месяца".