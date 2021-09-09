Референдум і об'єднання. Правозахисник розповів про плани бойовиків на Донбасі
Стало відомо про плани бойовиків в ОРДЛО. Вони планують референдум, щоб Росія їх визнала.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна засновник "Східної правозахисної групи" (CПГ) Павло Лисянський, йдеться в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".
"Далі "ЛДНР" планують референдум, знову волатимуть, щоб Росія їх визнала, і розглядатимуть питання про об'єднання з робочою назвою "Союз народних республік", - розповів він РБК-Україна.
Залучення власників російських паспортів з ОРДЛО до виборів до Держдуми носить насамперед ідеологічний характер, вважає він.
Цю логіку підтверджує риторика кремлівських пропагандистів. Мовляв, якщо жителі ОРДЛО говорять російською, їздять до Росії і голосують на її виборах, то де-факто, це "російська територія", заявив він.