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Референдум і об'єднання. Правозахисник розповів про плани бойовиків на Донбасі

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 08:39
Референдум і об'єднання. Правозахисник розповів про плани бойовиків на Донбасі Фото: правозахисник розповів про плани бойовиків в ОРДЛО (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Стало відомо про плани бойовиків в ОРДЛО. Вони планують референдум, щоб Росія їх визнала.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна засновник "Східної правозахисної групи" (CПГ) Павло Лисянський, йдеться в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

"Далі "ЛДНР" планують референдум, знову волатимуть, щоб Росія їх визнала, і розглядатимуть питання про об'єднання з робочою назвою "Союз народних республік", - розповів він РБК-Україна.

Залучення власників російських паспортів з ОРДЛО до виборів до Держдуми носить насамперед ідеологічний характер, вважає він.

Цю логіку підтверджує риторика кремлівських пропагандистів. Мовляв, якщо жителі ОРДЛО говорять російською, їздять до Росії і голосують на її виборах, то де-факто, це "російська територія", заявив він.

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Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори