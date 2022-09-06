Резніков обговорив з главою Міноборони Франції посилення української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони обговорили зміцнення співпраці між країнами, яке спрямоване на посилення української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter .

"У мене відбулася розмова з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові кроки щодо розвитку співпраці, спрямованої на посилення можливостей армії України. Необхідно створити місію ООН+ЄС для Запорізької АЕС", - написав міністр за підсумками переговорів.

Також Резніков зазначив, що він обговорив з французьким міністром майбутню зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн".