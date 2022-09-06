RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков обговорив з главою Міноборони Франції посилення української армії

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони обговорили зміцнення співпраці між країнами, яке спрямоване на посилення української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

"У мене відбулася розмова з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові кроки щодо розвитку співпраці, спрямованої на посилення можливостей армії України. Необхідно створити місію ООН+ЄС для Запорізької АЕС", - написав міністр за підсумками переговорів.

Також Резніков зазначив, що він обговорив з французьким міністром майбутню зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниФранціяОлексій Резніков