Резников обсудил ситуацию на фронте с послами G7 и Евросоюза

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Telegram .

Резников заверил, что построение Минобороны происходит с учетом лучших стандартов государственной службы.

"Сегодня принимал послов G7 и Евросоюза в Украине. Обсудили ситуацию на передовой и изменения в Минобороны. Представил моих новых заместителей", - написал министр.

Напомним, ранее Резников заявлял, что в результате аудита сотни должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны были привлечены к ответственности.

Также мы писали, что, по словам Резникова, ситуацию на фронте смогут переломить системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров.

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