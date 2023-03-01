RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников обсудил ситуацию на фронте с послами G7 и Евросоюза

Фото: глава Минобороны Украины Алексей Резников с послами стран G7 и Евросоюза (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Telegram.

"Сегодня принимал послов G7 и Евросоюза в Украине. Обсудили ситуацию на передовой и изменения в Минобороны. Представил моих новых заместителей", - написал министр.

Резников заверил, что построение Минобороны происходит с учетом лучших стандартов государственной службы.

Напомним, ранее Резников заявлял, что в результате аудита сотни должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны были привлечены к ответственности.

Также мы писали, что, по словам Резникова, ситуацию на фронте смогут переломить системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныG7Алексей РезниковЕвросоюзВойна России против Украины