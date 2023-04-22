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Резников обсудил усиление украинской армии с министром обороны Британии

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом. Одной из тем обсуждений стало усиление возможностей украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Всегда приятно видеть своего коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече "Рамштайн". Мы обсудили дальнейшее усиление возможностей украинской армии, включая обучение наших военнослужащих", - написал украинский министр по итогам переговоров.

Напомним, вчера, 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждали помощь Украине.

Перед встречей Резников провел отдельные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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