Резников обсудил усиление украинской армии с министром обороны Британии

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом. Одной из тем обсуждений стало усиление возможностей украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.
"Всегда приятно видеть своего коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече "Рамштайн". Мы обсудили дальнейшее усиление возможностей украинской армии, включая обучение наших военнослужащих", - написал украинский министр по итогам переговоров.
Напомним, вчера, 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждали помощь Украине.
Перед встречей Резников провел отдельные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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