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Резников в Париже встретится с министром обороны Франции: будут говорить об усилении ПВО

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Понедельник 30 января 2023 21:36
Резников в Париже встретится с министром обороны Франции: будут говорить об усилении ПВО Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 31 января, министр обороны Украины Алексей Резников должен посетить Париж. Министр планирует обсудить с Францией усиление военной помощи для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Резников во вторник прибудет в Париж, где встретится со своим французским коллегой, министром вооруженных сил Себастьяном Лекорном", - говорится в материале.

Лекарню пригласил Резникова в письме от 25 января. Министры обсудят оборудование, которое Франция может передать Украине. В частности, ведутся дискуссии о возможностях предоставления систем противовоздушной обороны.

Резников должен посетить компанию Thales, где будет представлена РЛС средней дальности GM 200. Она может быть интегрирована в систему противовоздушной обороны SAMP-T. Правительства Франции и Италии ведут переговоры о предоставлении одной из них украинским военным.

Напомним, по данным французских СМИ, министры обороны Франции и Италия в ходе личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму 2 млрд евро.

Позже Министерство обороны Франции подтвердило соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для противовоздушной системы SAMP-T, которую готовят Украине.

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