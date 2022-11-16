RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников назвал главную тему обсуждений на новой встрече "Рамштайн"

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Защита неба Украины является главной темой обсуждений на очередной встрече контактной группы по вопросам обороны нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Защита украинского неба - наш приоритет №1 и тема №1 на "Рамштайн-7". Вместе с нашими партнерами мы работаем над созданием интегрированной и эшелонированной системы ПВО. Мы готовимся к зиме на поле боя. Спасибо министру обороны США Ллойду Остину за руководство международной коалицией против зла", - написал министр.

Напомним, о том, что сегодня проходит встреча в формате "Рамштайн" Резников рассказал еще вчера, 15 ноября.

При этом в Пентагоне ранее рассказывали, что в ходе встречи планируется обсудить "усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныПентагонАлексей РезниковПомощь Украине