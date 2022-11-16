Резников назвал главную тему обсуждений на новой встрече "Рамштайн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

"Защита украинского неба - наш приоритет №1 и тема №1 на "Рамштайн-7". Вместе с нашими партнерами мы работаем над созданием интегрированной и эшелонированной системы ПВО. Мы готовимся к зиме на поле боя. Спасибо министру обороны США Ллойду Остину за руководство международной коалицией против зла", - написал министр.

Напомним, о том, что сегодня проходит встреча в формате "Рамштайн" Резников рассказал еще вчера, 15 ноября.

При этом в Пентагоне ранее рассказывали, что в ходе встречи планируется обсудить "усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии".

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