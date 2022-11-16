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Резников анонсировал новый "Рамштайн" по Украине

Новина українською →
Украина, Среда 16 ноября 2022 01:42
Резников анонсировал новый "Рамштайн" по Украине Фото: Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Очередное заседание контактной группы по вопросам безопасности и обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Тwitter.

"Рассекречено! Огромное количество украинской агентуры работает в МО РФ и Генштабе. Они традиционно инициируют ракетный террор непосредственно перед встречами "Рамштайн"..."Рамштайн" 7 состоится завтра (16 ноября, - ред.)", - написал он.

Отметим, на "Рамштайн"-6 главы оборонных ведомств около 50 стран собирались в октябре в Брюсселе.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что седьмая встреча в формате "Рамштайн" пройдет в формате видеоконференции.

Отметим, на предыдущем заседании в формате "Рамштайн" Украина представила участникам результаты работы по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров.

Чем закончилось заседание шестого "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей Резников
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