Резников анонсировал новый "Рамштайн" по Украине

Очередное заседание контактной группы по вопросам безопасности и обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Тwitter.

"Рассекречено! Огромное количество украинской агентуры работает в МО РФ и Генштабе. Они традиционно инициируют ракетный террор непосредственно перед встречами "Рамштайн"..."Рамштайн" 7 состоится завтра (16 ноября, - ред.)", - написал он. Отметим, на "Рамштайн"-6 главы оборонных ведомств около 50 стран собирались в октябре в Брюсселе.