Резніков назвав можливі терміни наступного обміну полоненими

Наступний обмін полоненими на Донбасі може пройти через місяць-півтора. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Великодній обмін: як повертали українців з полону бойовиків на Донбасі".

Як заявив РБК-Україна віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, наступний обмін, швидше за все, теж пройде з окремими районами Донецької і Луганської областей.

"При правильно побудованій роботі, на мою суб'єктивну думку, через місяць-півтора можна проводити наступний обмін. Технології відпрацьовані, так що зараз це питання політичної волі всіх учасників", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими 16 квітня Україна вперше повернула більше людей, ніж передала. Зокрема, з окупованих територій сьогодні вдалося повернути 20 осіб, "республікам" Донбасу передали 14.

Пізніше стало відомо, що Україна в рамках обміну полоненими передала двох росіян. У той же час на даний момент невідомо, кого саме українська сторона передала на окупований Донбас.