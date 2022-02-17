Рєзніков назвав реальну кількість військ РФ біля кордонів України

"Станом на сьогоднішній ранок (інтерв'ю записувалося 16 лютого, - ред.), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки реального відведення військ, про яке заявляє РФ", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про тотальне або навіть істотне відведення військ не можна.

"І тут це збігається з вчорашніми заявами з США, що факту відведення військ немає", - зауваажив Резніков.

На запитання журналіста, хто був близький у своїх заявах: канцлер Шольц після зустрічі з Путіним, який повідомив про 100 тисяч військових біля кордонів України, чи президент Байден, який заявив про 150 тисяч, Резніков відповів, що "в цьому контексті канцлер Німеччини помиляється".

"Пан Байден близький до істини. Якщо не помиляюся, станом на вчора було 125 тисяч наземного контингенту, а якщо брати морську і повітряну складову - то це десь під 140 тисяч приблизно", - резюмував глава Міноборони.

Детальніше про загрозу вторгнення РФ, реакцію Заходу, нову зброю, визнання "ЛДНР", скасування строкової служби та українські "Байрактарів" - читайте в інтерв'ю глави Міноборони для РБК-Україна.

Нагадаємо, нещодавно російська сторона заявила про часткове відведення військ з окупованого Криму та від кордонів України.

При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України поки немає.

Зазначимо, в Білому домі заявили, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб.