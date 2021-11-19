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Резніков назвав кілька фронтів дестабілізації ситуації в Україні

Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація дестабілізує ситуацію в Україні по декількох фронтах. Зокрема, на інформаційному та дипломатичному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

За його словами, Москва вдається до інформаційних атак і провокацій, спрямованих на паніку, з метою дестабілізувати ситуацію всередині України.

"І як бонус - дестабілізація в Європі. Ще один фактор - це скупчення озброєнь біля нашого кордону для нарощування цього сигналу страху. Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку і людей, навчання завершуються, люди повертаються в місця дислокації, а техніка і озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що ще один фронт - це дипломатичний.

"Тобто створення напруги вустами російських дипломатів у тих країнах, де вони знаходяться, тиражування наративу, що нібито Україна порушує мінські домовленості. Тобто закладання підстав для будь-якої можливої реакції", - додав Резніков.

Відзначимо, в останні тижні спостерігається нарощування російських військ біля України, в НАТО закликають Москву продемонструвати прозорість у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше Резніков назвав політику керівництва Росії та Білорусі "фактичним аншлюсом" останньої, а також заявив, що це створює нові загрози для України.

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Російська ФедераціяОлексій Резніков