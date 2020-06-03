Резніков про Консультативну раду з Донбасу: забули і пішли далі

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виключив створення Консультативної ради в ТКГ по Донбасу. Питання про її створення вже є недоцільним.

Про це він повідомив у інтерв’ю "Укрінформу".

За словами Резнікова, говорити про можливе створення Консультативної ради вже неактуально.

"Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - заявив віце-прем’єр.

Водночас, майже завершились консультації та співбесіди з кандидатами, яких планують залучити до української делегації в ТКГ у якості представників ОРДЛО.

"Може 8, може 16 (бути учасників - ред.). Залежно від порядку денного. У нас 4 робочих групи. Питання не в кількості, а в якості", - зазначив Резніков.

Коментуючи можливість відновлення консультацій з країнами-підписантами Будапештського меморандуму Резніков повідомив, що під час зустрічі з німецькими колегами така можливість дійсно обговорювалася.

"Ми в Берліні багато чого озвучували. Втім, Німеччина не є учасником цього меморандуму, тому це не зовсім той майданчик. Але ми під час консультацій з німецькими колегами проговорювали потенційне партнерство зі США, Великобританією та іншими країнами цивілізованого світу… Позиція Росії, яка вчинила акт збройної агресії проти України, зрозуміла. Я ж говорю про необхідність початку консультацій із нашими союзниками", - резюмував віце-прем’єр.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ був прийнятий протокол з пунктом про створення Консультативної ради, до складу якої повинні увійти представники окупованих районів Донбасу, ідея була розкритикована в українському суспільстві.

На думку Кремля, у зриві ініціативи про створення Консультативної ради винна Франція і Німеччина.

Пізніше Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав причини, чому Консультативну раду не створили.