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Не досягли консенсусу: Кулеба розповів, чому не створили Консультативну раду при ТКГ

Новини » Політика     18.05.2020 - 07:40
Не досягли консенсусу: Кулеба розповів, чому не створили Консультативну раду при ТКГ
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Він спростував інформацію про те, що ідею створення Консультативної ради "зарубала" Німеччина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Консультативна рада у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі не була створена через відсутність консенсусу між учасниками процесу.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Кулеба спростував інформацію про те, що ідею створення Консультативної ради при ТКГ "зарубала" Німеччина.

"Правда полягає в тому, що не було досягнуто консенсусу з усіма учасниками процесу з приводу Консультативної ради", - заявив він.

Нагадаємо, на засіданні контактної групи 11 березня сторони домовилися про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей - Консультативної ради.

Як відомо, на цьому засіданні були присутні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як заявляв Єрмак, ідею створення такої ради повинні були схвалити Німеччина, Франція та ОБСЄ. Разом з тим, така ініціатива викликала серйозний скандал в Україні. Зокрема, проти виступила частина нардепів від "Слуги народу", які закликали президента не допустити створення такої ради.

Крім того, за заявою нардепа від "ЄС" Шевченківський райсуд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальну справу на Єрмака та представника України в контактній групі Леоніда Кучму з-за нібито держзради на засіданні в Мінську.

Автор: Сергій Щербина

Теги Новини України переговориДмитро КулебаКонтактная група
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