Резников об иранских дронах: проблема уже решается

"Мы уже ее (проблему - ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "Шахедов", - отметил Резников.

По его словам, Украина обратилась за помощью к партнерам, чтобы те помогли нашим войскам бороться с этими дронами.

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", - добавил Резников.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ получают из США израильские средства борьбы с иранскими дронами.

Ранее в ОК "Юг" объяснили украинцам, как распознавать иранские дроны.

РБК-Украина в своем материале собрало все, что известно о дронах Shahed-136 (Россия их маркирует как "Герань-2") и чем они опасны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.