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Резников об иранских дронах: проблема уже решается

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Проблема иранских беспилотных летательных аппаратов, которые использует Россия в войне против Украины, уже находится на стадии решения. Однако наши войска уже умеют их "глушить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы уже ее (проблему - ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "Шахедов", - отметил Резников.

По его словам, Украина обратилась за помощью к партнерам, чтобы те помогли нашим войскам бороться с этими дронами.

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", - добавил Резников.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ получают из США израильские средства борьбы с иранскими дронами.

Ранее в ОК "Юг" объяснили украинцам, как распознавать иранские дроны.

РБК-Украина в своем материале собрало все, что известно о дронах Shahed-136 (Россия их маркирует как "Герань-2") и чем они опасны.

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ИранАлексей Резников