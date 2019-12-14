Резніков: "формула Штайнмайєра" прописана в законі про статус Донбасу

Так звана "формула Штайнмайєра" вже прописана в законі про особливий статус Донбасу. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник України в політичній підгрупі Олексій Резніков.

За його словами, "формула Штайнмайєра" складається з двох абзаців.

"В даному випадку, навіть в законі про особливий статус, який пролонгували, в статті 10 "формула Штайнмайєра" вже давно записана, тільки вона звучить трішечки інакше ... Написано, в пунктах статті з другого по дев'ятий, а вони переписані з приміток і з комплексу заходів, статті 11. Ось все, все, все: про амністію, про народну міліцію та інше. Там написано, що вони вступають в силу відразу після проведення виборів", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав компроміс, на який може піти Україна в питанні "народної міліції" під час виборів в ОРДЛО. За його словами, всі незаконні формування повинні бути розпущені.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що текст мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідно змінити.