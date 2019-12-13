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Аваков розповів про компроміс, на який може піти Україна в питанні "народної міліції" "Л-ДНР"

Новини » Політика     13.12.2019 - 00:29
Аваков розповів про компроміс, на який може піти Україна в питанні "народної міліції" "Л-ДНР"
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За словами Авакова, так звані народні міліції "ЛНР" і "ДНР" повинні бути розпущені

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про компроміс, на який може піти Україна в питанні "народної міліції" під час виборів в ОРДЛО. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За його словами, влада України виходили з того, що виборів не буде, поки не будуть розпущені всі незаконні формування.

"Ми виходимо з того, що всім не подобається формула Штайнмайера. А в цій частині вона мені дуже подобається. Ми виходили з того, що виборів не буде, поки не будуть розпущені всі незаконні формування. З іншого боку, в мінських угодах написана та сама народна міліція, якої ніде не існує, ні в якому нашому законодавчому полі і потрібно це питання вирішувати",- заявив Аваков.

Міністр зазначив, що так звані народні міліції "ЛНР" і "ДНР" повинні бути розпущені.

"Ми знову шукаємо компроміс. Ми готові, як тільки дипломатами буде укладено відповідну угоду, своїми поліцейськими силами зайти і забезпечити порядок. Ідея була така, ми заходимо своїми силами, наприклад патруль з п'яти людей. Дві людини українська Нацполіція, 1 представник поліцейської місії ОБСЄ і два представники територіальних громад, в яких проходять вибори", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Цим рішенням дію закону продовжено до 31 грудня 2020 року. Цей закон фактично не вводиться в дію через невиконання умов мирного врегулювання російською стороною.

Сам закон про особливий статус гарантує захист від кримінального переслідування "учасників подій", підтримку російської мови в суспільному та приватному житті, а також проведення місцевих виборів за українським законодавством.

Раніше, за підсумками нормандської зустрічі Зеленський заявив, що варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступному саміті через чотири місяці.

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