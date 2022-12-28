Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.
"Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией мощной поддержки Украины. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", - написал украинский министр по итогам переговоров.
Напомним, сегодня, 28 декабря, в Украину с визитом приехал глава Минобороны Франции.
Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.