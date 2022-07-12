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Резніков анонсував "хороші новини" після розмови з міністром оборони Німеччини

Фото: Олексій Резніков та Крістін Ламбрехт провели розмову телефоном (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт. Міністри обговорили постачання озброєння до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова у Twitter.

"У мене була плідна зустріч з моєю колегою Крістін Ламбрехт. Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке посилить наші обороноздатності. Дякуємо нашим партнерам за непохитну відданість підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом", - написав він.

Як повідомлялося, нещодавно німецька парламентська група ХДС/ХСС повідомила про своє бажання, щоб Бундестаг ухвалив рішення про короткострокове постачання 200 транспортних танків типу "Фукс" в Україну.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що передача Україні обіцяного Німеччиною важкого озброєння затягується через нібито непорозуміння між Урядами країн.

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