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На День незалежності окупанти обстріляли 58 населених пунктів, - МВС

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 11:15
На День незалежності окупанти обстріляли 58 населених пунктів, - МВС Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У День незалежності України російські війська активізувалися. За добу окупанти завдали ударів по 58 населених пунктах.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Він зазначив, що 24 серпня для Росії сакральна дата, якою вони не могли б не скористатися для своїх звірячих справ.

"Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів - це значно більша кількість обстрілів, ніж ми зазвичай фіксуємо. В результаті таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей", - заявив Єнін.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по потягу в Чаплине Дніпропетровської області. Сьогодні вранці рятувально-пошукові роботи завершилися. В результаті ракетних ударів загинули 25 людей, ще 31-постраждав.

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