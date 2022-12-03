Резников в аэропорту "Херсон" в Чернобаевке: россияне смогут получить только первые три буквы

Он обнародовал фотографию из аэропорта.

"Это остатки вывески международного аэропорта "ХЕРСОН" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились. Удачи!" - написал министр.

Почему Чернобаевка – легендарная

Во время оккупации села украинские военные постоянно били по россиянам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Захватчики паниковали от одного упоминания о Чернобаевке и массово отказывались идти в наступление на этом направлении и скали тех, кто готов стать "пушечным мясом".

В конце октября оккупанты вывели свою технику с аэродрома Чернобаевки.

11 ноября стало известно об освобождении села, впоследствии боец показал видео из освобожденной Чернобаевки.

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