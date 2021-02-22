Різке потепління прийшло в Україну
У понеділок в Україну прийшло потепління. Від самого ранку в країні "плюсова" температура, хоча йде невеликий сніг на сході.
У Донецькій, Луганській областях випало до 1 см снігу. В західних областях, Київській, Одеській області місцями туман.
В Сумській області невеликий дощ, а в Харківській області мжичка, на іншій території країни без опадів.
Середня температура повітря на території країни 0+2, в західних та центральних областях до -2-5.
Стан покриття на дорогах державного значення переважно мокрий.
На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на більшості доріг мокре. Температура повітря -3-6.
За прогнозом УкрГідрометцентру, сьогодні в країні мінлива хмарність, на сході та північному сході країни невеликий сніг, на решті території без опадів.
На дорогах ожеледиця; у південно-західній частині туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
РБК-Україна писало, що потепління протримається мінімум до середи, 24 лютого.
Нагадаємо, вчора в Україні вже потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще було холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йшов сніг.