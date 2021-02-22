Резкое потепление пришло в Украину
В понедельник в Украину пришло потепление. С самого утра в стране "плюсовая" температура, хотя идет небольшой снег на востоке.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
В Донецкой, Луганской областях выпало до 1 см снега. В западных областях, Киевской, Одесской области местами туман.
В Сумской области небольшой дождь, а в Харьковской области мряка, на остальной территории страны без осадков.
Средняя температура воздуха на территории страны 0+2, в западных и центральных областях до -2-5.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения преимущественно мокрое.
На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие на большинстве дорог мокрое. Температура воздуха -3-6.
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в стране переменная облачность, на востоке и северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков.
На дорогах гололедица; в юго-западной части туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
РБК-Украина писало, что потепление продержится минимум до среды, 24 февраля.
Напомним, вчера в Украине уже потеплело и сильные морозы отошли, но с утра еще было холодно. В Донецкой, Полтавской и Сумской шел снег.