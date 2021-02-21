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В Україні потеплішало, але йде сніг в трьох областях

Новость на русском → Київ, Неділя 21 лютого 2021 09:01
В Україні потеплішало, але йде сніг в трьох областях Фото: зима (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йде сніг, уже випало до 3 сантиметрів опадів.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

В західних областях місцями туман, на іншій території країни без опадів.

Середня температура повітря на території країни -2-4, у східних та північних областях до -7-9.

Стан покриття на дорогах державного значення у Донецькій та Чернігівській області засніжений; у Дніпропетровській області спостерігається ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Закарпатті місцями туман. Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Температура повітря -3-5.

На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини на всю ширину та узбіччя доріг від снігу, ліквідація ожеледиці, снігових переметів та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, на сьогодні прогнозують потепління до +8 в Україні, вночі температура може місцями опуститися до -8.

Також раніше повідомлялось, що в Україну йде довгоочікуване потепління.

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