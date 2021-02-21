В Україні потеплішало, але йде сніг в трьох областях

В Україні потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йде сніг, уже випало до 3 сантиметрів опадів.

На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини на всю ширину та узбіччя доріг від снігу, ліквідація ожеледиці, снігових переметів та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Закарпатті місцями туман. Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Температура повітря -3-5.

Стан покриття на дорогах державного значення у Донецькій та Чернігівській області засніжений; у Дніпропетровській області спостерігається ожеледиця.

Середня температура повітря на території країни -2-4, у східних та північних областях до -7-9.

В західних областях місцями туман, на іншій території країни без опадів.

Нагадаємо, на сьогодні прогнозують потепління до +8 в Україні, вночі температура може місцями опуститися до -8.

Також раніше повідомлялось, що в Україну йде довгоочікуване потепління.