В Україні потеплішало, але йде сніг в трьох областях
В Україні потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йде сніг, уже випало до 3 сантиметрів опадів.
В західних областях місцями туман, на іншій території країни без опадів.
Середня температура повітря на території країни -2-4, у східних та північних областях до -7-9.
Стан покриття на дорогах державного значення у Донецькій та Чернігівській області засніжений; у Дніпропетровській області спостерігається ожеледиця.
На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Закарпатті місцями туман. Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Температура повітря -3-5.
На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини на всю ширину та узбіччя доріг від снігу, ліквідація ожеледиці, снігових переметів та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами.
Нагадаємо, на сьогодні прогнозують потепління до +8 в Україні, вночі температура може місцями опуститися до -8.
Також раніше повідомлялось, що в Україну йде довгоочікуване потепління.