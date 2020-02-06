В "Укравтодорі" повідомили про ускладнення ситуації на дорогах через сніг

Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSODE)

В Одеській області обмежили рух великогабаритного транспорту

Станом на ранок 6 лютого в Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях сніг, місцями сильний, в Одеській області обмежено рух великогабаритного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Внаслідок сильних поривів вітру подекуди виникли снігові перемети в Київський області.

Крім того, через складні погодні умови (сильного снігу при поривах вітру 20-25м/с) було обмежено рух великогабаритного транспорту у Одеській області на М-15 Одеса-Рені, км 11+700-306+150. До відновлення нормальних умов проїзду дорогою вантажні транспортні засоби спрямовуються на подорожні площадки, зокрема біля об’єктів сервісу.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Кіровоградській областях, на деяких ділянках доріг, виникали ускладнення руху великовагового транспорту, які оперативно ліквідовувались силами дорожніх служб, Нацполіції та ДСНС

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення, крім Одеської області, забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

Повідомляється, що протягом минулої доби на ґрунті, в областях де спостерігались опади у вигляді снігу, утворився сніговий покров 4-6 см, а в окремих районах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей місцями до 20 см.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. В Дніпропетровській та Кіровоградській області місцями ожеледиця, Одеська, Донецька, Запорізька та Луганська області дороги засніжені.

На дорогах державного значення виконуються роботи з очистки від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.

Раніше повідомлялося, що ввечері 5 лютого у Дніпропетровській області внаслідок ускладнення погодних умов у вигляді снігу та хуртовин сталося відключення електропостачання, на Криворізькому шосе утворився затор.

РБК-Україна писало, що в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.