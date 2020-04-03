Різке падіння: що відбувається з курсом долара 3 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар впав в обмінних пунктах на 30 копійок, євро - на 50 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 29 копійок до 27,69 гривень за долар, курс євро знизився на 49 копійок до 30,02 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,17 (27,45 - 2 квітня), продажу - 27,69 (27,98 - 2 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,20 (29,70 - 2 квітня), продажу - 30,02 (30,53 - 2 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,13 - 2 квітня), продажу 3,61 (3,61 - 2 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 3 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,42 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 29,59 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 квітня довідковий курс на рівні 27,36 грн/долар, знизивши його порівняно з 2 квітня (27,62 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,40 - 27,55 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що більша частина коштів, які Україна розраховує отримати від МВФ, повинна бути спрямована на покриття дефіциту держбюджету і створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом.